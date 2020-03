Brindisi, il Comune aderisce alla campagna nazionale "M'illumino di meno"

BRINDISI - Con delibera di giunta l’amministrazione comunale ha deciso di aderire anche quest’anno alla campagna “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata nel 2005 dal programma di Radio 2 “Caterpillar” e giunta quest’anno alla sedicesima edizione.

Per il 6 marzo è previsto lo spegnimento delle luci del cortile di palazzo di Città e della facciata di palazzo Nervegna. Inoltre, come da indicazioni del presidente di Anci Antonio Decaro, quest’anno saranno messi a dimora degli alberi. L’amministrazione ha deliberato di piantumare quindici alberi di pino presso il parco Cesare Braico allo scopo di integrare quelli che sono stati estirpati perché pericolosi per l’incolumità dei cittadini.