Brindisi. Discarica di rifiuti speciali nella zona industriale: una denuncia

BRINDISI - Nella zona di pertinenza di un capannone, ormai, in disuso nella zona industriale i Brindisi, i carabinieri forestali del capoluogo hanno rinvenuto rifiuti di ogni genere. L'area, di circa 1000 mq è stata posta sotto sequestro penale preventivo. All’ interno del perimetro aziendale vi erano depositati rifiuti, anche, pericolosi, come lastre di amianto, oltre a plastica, vetro, residui di infissi il legno e metallo, sfalci di potature, vernici e solventi, rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici fuori uso. A quanto sembra, gli scarichi di rifiuti avvenivano, da diverso tempo, a più riprese e da parte di soggetti diversi ma per il momento ignoti, anche perchè il cancello di accesso all'azienda era stato asportato.

Oltre a sigillare la superficie, i carabinieri forestali hanno deferito alla Procura della Repubblica di Brindisi il rappresentante legale dell’ impresa proprietaria dell’ immobile, G.L. di anni 68, per aver omesso di vigilare sulla conservazione dello stato originario dei luoghi (cosiddetta “culpa in vigilando”), ascrivendo allo stesso soggetto il reato di cui all’ art. 256, comma 3, del Testo Unico Ambientale (Decreto legislativo 152 del 2006), per realizzazione di discarica abusiva. I militari, anche a seguito di questa ultima operazione, stanno continuando un’ intensa azione investigativa per l’ individuazione di altri responsabili dello stato di degrado in cui versano alcune aree dismesse del comprensorio industriale brindisino.