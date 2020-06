Brindisi. Gatto Romeo sparito dal quartiere Sant'Elia, l'appello della padrona

BRINDISI - Non si hanno notizie del gatto Romeo da ieri sera, domenica 28 giugno, alle 19, quando si è allontanato dall'abitazione in piazza Giotto al quartiere Sant'Elia a Brindisi. Romeo ha 2 anni è un gatto rosso sterilizzato e dal pelo lungo ma la settimana scorsa è stato tosato seppur rimane riconoscibile. Se qualcuno dovesse vedere e riconoscere il gatto o magari l’ha preso con sé pensando che fosse randagio, può telefonare al 3488971791. La signora Stella, purtroppo, per motivi di salute non è autonoma e chiede aiuto affinchè Romeo, suo dolce felino, venga ritrovato al più presto. La signora offre una ricompensa.