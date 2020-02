Brindisi. Il generale Mattana in visita al comando della Guardia di finanza

BRINDISI - Questa mattina, il comandante regionale Puglia della guardia di finanza, generale di divisione Francesco Mattana, ha fatto visita al comando provinciale di Brindisi. Accolto, dopo aver ricevuto gli onori di rito, dal comandante provinciale di Brindisi, il colonnello Nicola Bia, come da programma, ha incontrato il prefetto, il sindaco, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica di Brindisi.

Ha poi, incontrato, presso la caserma “Apruzzi”, sede del comando provinciale, una rappresentanza del personale in servizio presso i reparti della provincia, nonché una delegazione del personale in congedo appartenente alle Sezioni Anfi di Brindisi, Ostuni e Fasano.

Nel complimentarsi per l’attività complessivamente svolta dai reparti dipendenti dal comando provinciale, il generale Mattana ha ringraziato le fiamme gialle brindisine per il contributo fornito, ribadendo a tutti i militari l’importanza del servizio svolto quotidianamente quale forza di polizia economico–finanziaria con una vocazione sempre più rivolta al sociale. Il generale Mattana ha porseguito la sua visita presso la nuova caserma della compagnia di Fasano per un incontro con il personale.