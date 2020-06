Brindisi. Avis, doppio appuntamento con la donazione del sangue: il 20 e 27 giugno

BRINDISI - Si terranno sabato 20 giugno, dalle ore 8:30 alle 12, e sabato 27 giugno, dalle ore 17 alle 21, presso la sede Avis di Brindisi le giornate di raccolta sangue organizzate dall'Avis Comunale di Brindisi che, come da ricorrenza nazionale, celebra domenica 14 giugno la "Giornata mondiale del donatore di sangue". "L’Avis Comunale di Brindisi - si legge nella nota dell'associazione - ha pensato di festeggiare questa ricorrenza dicendo grazie ai tanti donatori che quotidianamente donano il proprio sangue ed il proprio tempo. In particolare il grazie va a coloro i quali, proprio nel periodo di massima emergenza (marzo, aprile, maggio), non hanno esitato a dare il proprio contributo per aiutare chi ha continuamente bisogno di emocomponenti".

Oltre 500, infatti, sono stati i donatori Avis di Brindisi in questi tre mesi, 416 le sacche raccolte. Di questi, 300 si sono presentati alle raccolte organizzate presso la sede Avis di Brindisi (proprio per andare incontro alle esigenze di chi si mostrava timoroso nel recarsi in ospedale a donare) e 64 sono stati i nuovi donatori, molti dei quali giovani, neo diciottenni o in età universitaria. "Un grazie anche ai volontari Avis - continua la nota - che hanno dedicato il proprio tempo per accogliere e 'coccolare' con ricche colazioni i donatori. Grazie ai medici, agli infermieri ai tecnici, Oss ed autisti del centro trasfusionale dell’ospedale “Perrino”, sempre molto professionali e capaci di mettere a proprio agio i donatori. Auguri, dunque, a tutti noi, donatori e volontari, non solo Avis ma appartenenti a qualunque altra o a nessuna associazione; auguri al personale sanitario del Simt dell’ospedale “Perrino” e auguri a tutti i riceventi perché tutto ciò che facciamo è solo ed unicamente per loro, per vederli sorridere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per altre informazioni o per prenotarsi per le donazioni sangue, rivolgersi all'Avis Comunale di Brindisi Odv, telefonando al 3755282712 o inviando una email a brindisi.comunale@avis.it o un messaggio privato alla pagina facebook "Avis Comunale di Brindisi Odv".