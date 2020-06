Brindisi-Corfù: ripartono i collegamenti con il traghetto Golden Bridge

BRINDISI - Dal 3 luglio e fino al 13 settembre si potrà raggiungere la Grecia, dal porto di Brindisi, con la Golden Bridge degli armatori A Ships Management S.a, già presente con il servizio di collegamento passeggeri per e dal porto di Valona, in Albania con la Galaxy. Pertanto da venerdì 3 luglio, inizieranno un nuovo e regolare servizio di linea, riservato ai passeggeri con veicoli al seguito, dal porto di Brindisi ai porti Greci di Corfù ed Igoumenitsa e viceversa. Il traghetto ha una capacità di 1540 passeggeri e viaggia ad una velocità di 20 nodi. Dispone di 130 cabine, di cui 4 suite Vip con balcone (tutte le cabine dispongono dei servizi privati), circa 800 mq di posti a sedere protetti per i passeggeri, 2000 mq di spazi pubblici interni con un'area dedicata agli animali domestici. I passeggeri, infine, potranno usufruire del Wi-Fi libero.

