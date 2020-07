Migliorare l'accesso al litorale costiero a nord, Comune candida il progetto

BRINDISI - E' stato sottoscritto questa mattina il protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione di interventi per migliorare l'accessibilità e l'attrattività del litorale costiero a nord di Brindisi, del Forte a mare e del Castello Alfonsino, che vede insieme il Comune di Brindisi, Adspmam, ministero della difesa, Onu, aeroporti di Puglia, Enac e ministero dei beni monumentali. In particolare, l'intervento riguarda l'allargamento del sottopasso di via Materdomini, la realizzazione di due rotatorie che consentiranno di raggiungere la litoranea nord senza attraversare la stessa via che diventerebbe a senso unico di marcia, con pista ciclabile e pedonale in sede propria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' prevista, inoltre, la riqualificazione della via Torpediniera e la realizzazione di una pista ciclabile, lato mare, che congiungerà il castello Alfonsino con il porto. L'avviso pubblico di manifestazione di interesse rientra nell'ambito dell'asse C "Accessibilità turistica' del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Programma di Azione e Coesione (Pac) Infrastrutture e Reti 2014-20. È un progetto importante che risolverebbe molti problemi di viabilità in quella zona.