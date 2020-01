Nasce il Csv Brindisi-Lecce volontariato nel Salento

BRINDISI - E’ stato siglato oggi l’ultimo atto sulla via della fusione dei centri di servizio di Lecce e Brindisi. L’iter intrapreso già nel 2018, ha visto due realtà il Csv Salento e il Csv Poiesis fondersi in ossequio al D.Lgs 117/17 che interessa il territorio nazionale. “Oggi il Centro Servizi è ancora più forte - ha dichiarato Luigi Conte, presidente del ‘Csv Brindisi-Lecce – volontariato nel Salento’. Con la firma che suggella l’atto di fusione davanti al notaio, il Csv Salento incorpora il Csv di Brindisi nel rispetto della normativa indirizzata da Csv net e dall’organismo nazionale di controllo, diventando così di fatto un unico ente. L’auspicio – conclude Conte- è che si possa fare ancora di più sui territori di Lecce e di Brindisi nel rispetto di quello che è stato il lavoro fatto dai Csv Salento e Poiesis, per rinforzare ulteriormente il volontariato salentino”. In sostanza con l’incorporazione di Brindisi a Lecce le associazioni vedranno rafforzato e promosso il ruolo dei volontari, nonché come la ratio della Legge intende, sarà incentivata la creazione di reti di settore territoriale e interprovinciale.

(Nella foto la firma della fusione da parte di Luigi Conte e Rino Spedicato, officiata dal notaio A. Tavassi )