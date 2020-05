Brindisi. Lettera di una Oss: "Vincitrice di concorso senza certezze"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una vincitrice del concorso per operatore socio sanitario organizzato dalla Regione Puglia che ha deciso di rimanere anonima.

"Gentile redazione di Brindisi Report,

sono una delle vincitrici del concorso Oss regionale della Puglia. In questi giorni ho appreso, con perplessità, che anche se il Tar ha rigettato la richiesta di annullamento della validità della graduatoria e della modalità di attribuzione dei titoli da parte di quei tanti candidati che hanno fatto il ricorso, verrà inserito che tutti noi vincitori saremo assunti con clausola risolutiva del contratto, in caso di giudizio positivo della Corte, poichè questo non è un giudizio definitivo ma solo il rigetto della sospensiva.

Pensiamo che non sia plausbile il fatto che dovremo firmare obbligatoriamente un contratto con clausola, con un eventuale licenziamento sul ciglio della porta. Altrimenti meglio aspettare le sentenze che trovarci in mezzo ad una strada nel caso il tribunale darà ragione ai candidati che hanno fatto ricorso per il riconoscimento dell'attribuzione dei titoli. Non lo trovo ragionevole nei confronti dei vincitori che si trovano a rinunciare ad un posto per un altro e poi magari ritrovarsi addirittura senza più niente".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vi ringrazio.