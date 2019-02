Festa della pace al rione Bozzano: il programma

A conclusione del mese tradizionalmente dedicato al tema della Pace, i ragazzi, i giovani, gli adulti e le famiglie di Azione Cattolica delle parrocchie dell’Unità pastorale del Centro, La Pietà, San Giustino de Jacobis, San Nicola, San Lorenzo e San Vito Martire, riprendendo il messaggio del Papa per la 52° Giornata Mondiale della Pace: “La buona politica è al servizio della pace”, lanceranno domenica 10 febbraio il loro messaggio di pace per le vie del quartiere Bozzano, scelto quest’anno per vivere a livello vicariale la festa.

La giornata avrà inizio, con le attività destinate ai ragazzi, ai giovani e agli adulti, alle ore 9.00 presso il Centro polivalente Bozzano. “La pace è servita!” è lo slogan che aprirà la marcia, che alle ore 11:.00 giungerà al parco “M. Maniglio” dove sarà consegnata al sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e agli Amministratori presenti il messaggio degli associati, in cui vengono richiamate le sfide della buona politica affinchè la stessa sia a servizio dei diritti umani e della pace.

“Abbiamo riso per una cosa seria” è il progetto di solidarietà che l’Azione Cattolica quest’anno porta aventi in collaborazione con il Focsiv a sostegno dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo. La festa si concluderà alle ore 12.00 con la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della parrocchia San Giustino de Jacobis, don Cosimo Posi.