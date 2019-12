Brindisi, mercato settimanale anticipato a domenica 22 dicembre

BRINDISI – Mercato settimanale nel quartiere Sant’Elia anticipato a domenica prossima, 22 dicembre 2019, in considerazione del fatto che il giovedì, giorno tradizionale, cade in una festività essendo il 26 dicembre, Santo Stefano.

L'ordinanza del sindaco

Da Palazzo di città è arrivato il via libera allo spostamento, in via eccezionale, della data. Oggi il primo cittadino Riccardo Rossi ha firmato l’ordinanza con cui viene ufficialmente riconosciuta la “facoltà agli operatori del settore, che svolgono la propria attività nel mercato settimanale del giovedì di poter esercitare la vendita nella giornata di domenica 2 dicembre 2019”.

Il provvedimento del sindaco arriva a distanza di due settimane dalla richiesta depositata dall’associazione CasAmbulanti. Lo scorso 6 dicembre i rappresentanti della categoria hanno scritto per chiedere di anticipare il mercato a Brindisi, in modo tale da riuscire a recuperare una data che, altrimenti, sarebbe andata persa.

La polizia locale

Nulla osta anche da padre del comandante della Polizia locale, Antonio Orefice: il parere è datato 16 dicembre. Prima ancora, è arrivato l’ok del settore lavori pubblici, con la nota del dirigente firmata il 14 dicembre.

L’ordinanza sindacale è stata trasmessa, oltre che al comando della polizia locale, alla società Abaco che resta titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi, per conto del Comune di Brindisi, sino al prossimo 30 giugno. Domenica, quindi, bancarelle a Sant’Elia e corsa agli acquisti in vista del Natale. Poliziotti municipali saranno impegnati anche in borghese a tutela della sicurezza degli acquirenti.