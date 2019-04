Crociere, si parte il primo maggio: monumenti aperti, incognita sui negozi

BRINDISI – Musei e monumenti aperti anche la giornata dell’1 maggio a Brindisi, che coinciderà con l’avvio della stagione crocieristica 2019. Per le ore 13 di domani è previsto l’approdo dell’Azamara Pursuit della Club Cruises. Compatibilmente con le condizioni meteorologiche e la disponibilità del comandante, la nave attraccherà nel Seno di Levante del porto di Brindisi, nei pressi della sede dell’Autorità di sistema portuale. Lunga 180 metri per 25 metri di larghezza, l’Azamara rientra nella classe delle navi da crociera extra lusso. E’ dotata di 347 cabine in grado di ospitare circa 700 passeggeri, oltre a poco più di 370 membri dell’equipaggio. Ristrutturata nel 2018, procede a una velocità di navigazione di 18,5 nodi.

L'accoglienza

Dopo lo sbarco, in caso di ormeggio nel porto interno, i crocieristi passeranno accanto all’info point allestito dall’Autorità portuale e sbucheranno presso i giardinetti di piazza Vittorio Emanuele. Qui entrerà in funzione la macchina dell’accoglienza predisposta dall’amministrazione comunale. Il consueto trenino elettrico porterà i turisti in giro per la città, in un tour fra chiese e monumenti. Grazie a un accordo con le associazioni “Arteventiinpiazza” e “Spettacolando”, il lungomare Regina Margherita ospiterà un mercatino di hobbisti con decine di bancarelle.

Per l’occasione saranno apportate delle modifiche alla viabilità urbana, con la chiusura al traffico di piazza Vittorio Emanuele, l’inversione del senso di macia lungo la strada di collegamento fra corso Garibaldi e via Filomeno Consiglio e l’istituzione di una fermata per i taxi nei pressi della sede dell’Autorità portuale.

Chiese e monumenti aperti

Come già accaduto in occasione della giornata di Pasquetta, il Comune garantirà l’apertura straordinaria degli edifici storici. Sarà così per palazzo Nervegna (8.00 – 20.30), il foyer del teatro Verdi (13-19,30), la palazzina Belvedere – Collezione archeologica Faldetta (10-19), il monumento al Marinaio (8-20.30). I crocieristi potranno inoltre ammirare i seguenti luoghi di culto: il tempio di San Giovanni al Sepolcro (8-20.30), la chiesa di Santa Maria del Casale (8-20), la chiesa di San Paolo (9-20), la chiesa degli Angeli (8-12 e 16-20).

Le aperture straordinarie del museo Ribezzo

La buona notizia è che i vacanzieri potranno visitare anche il museo archeologico Ribezzo, che sarà aperto dalle ore 14 alle 19. Non solo, grazie agli sforzi profusi dal personale, il museo sarà aperto anche nelle successive quattro giornate del calendario crocieristico, in orari compatibili con quelli di partenza e arrivo delle navi: martedì 7 maggio (nave Marella Celebration), 9.00 - 17.00; mercoledì 8 maggio (Costa Neoriviera), 9-20; lunedì 13 maggio (Msc Magnifica), 15.00 -21.00. L’unico neo è che anche in occasione della festa dei lavoratori resteranno off-limits gli scavi archeologici del teatro Verdi, gestiti dalla Soprintendenza di Brindisi, Lecce e Taranto.

Incognita commercianti

Vige un punto interrogativo, invece, sui negozi. Solo domani si scoprirà se i turisti troveranno le saracinesche abbassate o sollevate. “Per questo primo approdo – dichiara a BrindisiReport l’assessore comunale alle Politiche per lo sviluppo, Oreste Pinto -. Non me la sono sentita di chiedere ai commercianti di rimanere aperti, perché l’1 maggio, nel rispetto della festa dei lavoratori, non me la sento di chiedere alle persone di lavorare. Chi vuole farlo, ben venga”.

"Lavoriamo per creare un prodotto Brindisi"

Pinto ad ogni modo esprime soddisfazione per le risposte che stanno arrivando dai privati nell’ottica di una collaborazione con l’amministrazione comunale, per la promozione turistica della città. Basti pensare, ad esempio, al sito www.visitbrindisi.it, un portale attraverso il quale chiunque può contribuire a mettere in vetrina le bellezze del territorio.

“Abbiamo deciso di agire – afferma l’assessore - sul prodotto. In passato si è cercato di pubblicizzare la città partecipando alla Bit o ad altri eventi del settore turistico, ma in realtà si andava lì senza avere qualcosa da pubblicizzare. Noi in questi mesi abbiamo messo insieme gli enti, cercando di migliorare l’offerta dei beni monumentali. Ma anche i privati possono fare tantissimo per creare un prodotto Brindisi. Dobbiamo metterci in testa – conclude l’assessore – che ognuno può essere l’artefice dello sviluppo del turismo, in questa città”.