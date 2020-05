Brindisi. Metano a quattro bar nella zona industriale grazie all'Asi

BRINDISI - Il consorzio per l’area di sviluppo industriale di Brindisi sta procedendo, a mezzo della società concessionaria pro tempore del servizio di gestione dei metanodotti Asi, (Molise Gestioni Srl – Campobasso) alla realizzazione di una prima rete di distribuzione metano a 4 bar nella zona industriale di Brindisi che andrà ad aggiungersi alla rete a 12 bar in esercizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà possibile, con il primo stralcio in atto, l’allaccio alla rete da parte delle ditte insediate lungo le vie Galileo Ferraris, Alfred Nobel, Marie Curie, Orso M. Corbino, Alessandro Artom, Isaac Newton, Marcellin Berthelot, Via Damiano Macaluso, Via Riccardo Moretti. Gli stabilimenti interessati possono, in via preliminare, manifestare mediante mail all’indirizzo info@asi.br.it l’interesse all’allacciamento, indicando il presumibile volume annuo di gas richiesto.