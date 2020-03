Brindisi. Misure Coronavirus: chiuso il centro anziani e annullato il mercatino

BRINDISI - L’amministrazione comunale, a seguito del decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri emanato ieri, ha stabilito le seguenti misure di applicazione delle disposizioni adottate con il provvedimento governativo a scopo precauzionale e come misura di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19. In particolare è stata disposta la chiusura fino al 3 aprile del Nuovo Teatro Verdi con la sospensione della stagione e degli spettacoli previsti, ed anche del Centro Anziani a Bozzano sempre fino al 3 aprile. È annullato, poi, l’evento degli hobbisti previsto domenica 8 marzo in corso Umberto.

Gli eventi, le competizioni sportive e gli allenamenti di ogni ordine e disciplina, svolti in luoghi sia pubblici che privati, sono consentiti all’interno degli impianto sportivi utilizzati a porte chiuse, cioè senza presenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Per le rette dei servizi per l’infanzia, che devono essere necessariamente corrisposte, l’amministrazione comunale provvederà, nei prossimi giorni, a comunicare il meccanismo di compensazione per le somme versate a fronte del servizio non fruito a causa della sospensione delle attività educative.