Moderni monitor e nuovi diffusori sonori nelle stazioni ferroviarie

BRINDISI - Da oggi le informazioni in 19 stazioni delle linee Brindisi – Taranto, Taranto – Metaponto e Metaponto – Potenza, saranno ancora più chiare e puntuali: le indicazioni sui treni in arrivo e in partenza, e su eventuali modifiche al programma di circolazione, saranno fornite attraverso un nuovo sistema basato su moderne tecnologie e periferiche audio e video di ultima generazione.

Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane), con un investimento complessivo di 3 milioni di euro, ha completato l’installazione di 89 nuovi altoparlanti, 8 centrali di diffusione, 14 amplificatori e 21 monitor, per la comunicazione alle persone interessate delle informazioni relative a ogni singolo treno rilevate in tempo reale dai sistemi di gestione della circolazione ferroviaria.

I nuovi dispositivi, collegati al Sistema di comando e controllo (Scc) di Bari Lamasinata, saranno in funzione a Brindisi Perrino, Brindisi Cittadella della Ricerca, Mesagne, Latiano, Oria, Francavilla Fontana, Grottaglie, Palagiano Chiatona, Castellaneta Marina, Ginosa Marina, Metaponto, Bernalda, Pisticci, Ferrandina/Scalo Matera, Salandra/Grottole, Grassano/Garaguso/ Tricarico, Albano di Lucania, Trivigno e Brindisi di Montagna.