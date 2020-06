Addio al giudice Michele Di Schiena, difensore dell'ambiente

BRINDISI – Grave perdita per il mondo dell’ambientalismo brindisino e di quel cattolicesimo democratico attento alle grandi questioni sociali di cui Michele Di Schiena, giudice a riposo dal gennaio del 1997, con il titolo onorifico di presidente aggiunto della Corte di Cassazione, è stato un esponente di primo piano.

Il giudice Di Schiena è spirato all’età di 86 anni, compiuti a maggio, dopo una lunga carriera cominciata come commissario di polizia nel 1959 e sino al 1967 e subito dopo in magistratura, dove nel dicembre del 1995 ottenne la qualifica di magistrato di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori.

Nato a Lecce, ma brindisino non solo di adozione e residenza, ma per cittadinanza attiva, Michele Di Schiena è stato uno stimatissimo giudice del lavoro in anni tutt’altro che facili per l’economia brindisina. La battaglia della sua vita è stata quella per la tutela dell’ambiente e della salute, con posizioni non sempre condivise ma dettate da convinzioni personali non certo influenzate da terzi.

Si è fatto nuovamente molto aspro in questi mesi a Brindisi il confronto sul rapporto tra lavoro, sviluppo e tutela ambientale e della salute. Michele Di Schiena, sempre presente anche sui temi della legalità con articoli e commenti sulla stampa locale, non ha potuto parteciparvi assieme al Forum Ambiente Salute e Sviluppo di cui era stato uno dei fondatori.

Il cordoglio del sindaco

“È venuto a mancare Michele Di Schiena, un uomo di sinistra, un giudice che riusciva a coniugare la legalità con la necessaria giustizia sociale. In questi anni ha rappresentato spesso in solitudine, come accade dalle nostre parti, la voce critica di un modello di sviluppo che ha provocato danni enormi all'ambiente e alla salute”, ha scritto il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, sulla sua pagina Facebook.

“Le sue riflessioni e battaglie hanno generato una consapevolezza diffusa sulla necessità di un cambiamento profondo del nostro tessuto economico e sociale. Ai suoi familiari la mia vicinanza e l'affetto di un'intera comunità”.

La Fiom Cgil

"Dispiace veramente tanto: un grande intellettuale di sinistra, un vero amico dei lavoratori, un uomo modesto e sempre disponibile. Nessuno riuscirà a sostituirlo nell' epoca del nulla politico. Ciao Michele, nelle mie orecchie sento la tua voce al telefono mentre stavo per raggiungerti nella tua abitazione al Casale in quel 11 settembre del 2001: "Angelo, Angelo, hanno attaccato gli Stati Uniti d'America, hanno bombardato New York ed il Pentagono, sarà la fine del mondo. Riposa in pace", scrive Angelo Leo, il segretario generale della Fiom Cgil di Brindisi.