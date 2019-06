Accoglienza turistica, Multiservizi cerca tre persone: 40 ore a settimana

BRINDISI – Dall’estrazione del biogas nella discarica comunale di Autigno, alla ricerca di persone per il servizio di informazione e accoglienza turistica a Brindisi: la Multiservizi cerca tre persone a cui affidare il lavoro come guide per il periodo estivo, dal primo luglio sino al 31 ottobre. E si rivolge ad agenzie interinali.

La selezione

La notizia arriva direttamente della sede della partecipata del Comune di Brindisi. E’ stato pubblicata la determina firmata dall’amministratore unico, Giovanni Palasciano, in carica dal 24 settembre 2018. La premessa è che la “Brindisi Multiserbizi srl intende acquisire manifestazioni di interesse per la selezione di agenzie interinali interessate all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per tre unità per un totale di 40 ore settimanali, al fine di promuovere la realizzazione di interventi finalizzati a potenziare, uniformare e qualificare il servizio di informazione e accoglienza turistica della città di Brindisi”.

Il termine

L’avviso pubblico, quindi, si è reso necessario allo scopo di individuare le agenzie interinali da invitare alla procedura negoziata. Il termine ultimo per l’invio della manifestazione di interessa è il prossimo 10 giugno. Tempi stretti, in considerazione dell’”urgenza di aggiudicare il servizio di imminente attivazione”. La scelta dell'amministratore unico arriva a distanza di poco rispetto alla disponibiità rispetto allo svolgimento del servizio di estrazione del biogas nella discarica, dopo la rottura del contratto tra il Comune e l'Ati titolare dell'appalto.