Brindisi. Nasce la rete di solidarietà a sostegno delle famiglie in difficoltà

BRINDISI - Comune di Brindisi, Caritas Vicariale e Croce Rossa di Brindisi hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per attivare la rete di solidarietà necessaria per affrontare l’emergenza Covid-19. Questa rete si affianca alle misure di sostegno (buoni spesa) che il Comune di Brindisi sta attivando a seguito delle disposizioni governative. Il protocollo ha previsto l’apertura di un conto bancario per le donazioni di denaro che serviranno per dare un sostegno alle persone economicamente più fragili e ulteriormente svantaggiate dalla situazione di emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19.

Le organizzazioni hanno concordato inoltre nel destinare la sede della Croce Rossa Gruppo di Brindisi allo stoccaggio di beni, cibo, merci e buoni d’acquisto. I cittadini possono donare generi alimentari e di prima necessità presso le ceste solidali che saranno allestite nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa. Questi prodotti poi saranno recapitati, con il contributo di volontari ed associazioni, a chi ne ha più bisogno. Inoltre Comune, Caritas e Croce Rossa hanno disposto due linee telefoniche a disposizione di coloro che hanno bisogno di un sostegno. Si potrà chiamare ai numeri: Comune di Brindisi, 0831.229804 (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 13), Croce Rossa Italiana Comitato di Brindisi, 3929261392 (martedì e giovedì dalle ore 9 alle 13).

Con questa intesa si mette insieme una vera e propria rete di solidarietà in aiuto di coloro stanno affrontando l’attuale situazione emergenziale con particolari difficoltà. Associazioni, comitati, imprese e fondazioni che vogliono contribuire alla raccolta e distribuzione di beni di prima necessità possono scrivere all’indirizzo brindisisolidale@comune.brindisi.it, indicando ragione e denominazione sociale, sede legale ed un recapito telefonico.

Per donare un contributo si potrà versare su:

Conto intestato a: Brindisi Solidale- Caritas Brindisi

Banca: Intesa Sanpaolo

IBAN: IT89 N030 6909 6061 0000 0172 141

Causale: Erogazione liberale Covid-19 Brindisi