Brindisi ospita anche la nave da crociera Costa Magica: arrivo sabato 6 giugno

BRINDISI – Dopo Costa Fortuna e Costa Mediterrane arriva a Brindisi la nave da crociera Costa Magica. Sarà ormeggiata alla banchina della Diga di Punta Riso. L'arrivo è previsto per sabato 6 giugno.

La nave arriverà da Ancona dove ha già effettuato una parte della prevista sosta inoperosa per lo sbarco del personale in esubero, a seguito della sospensione del traffico crocieristico. A bordo nessun membro di equipaggio risultato positivo al Covid-19. Al momento non è noto per quanto tempo la nave sosterà a Brindisi.

Dal 5 aprile scorso è ormeggiata nel porto di Brindisi Costa Fortuna che dal 16 aprile al 15 maggio, è stata affiancata da Costa Mediterranea, giunta a Brindisi proprio per imbarcare i 500 membri dell'equipaggio di Costa Fortuna. Approdi che si sono resi necessari dopo l'annullamento di tutte le crociere a causa della pandemia da coronavirus.