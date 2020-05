Brindisi. Sulla pagina facebook del Verdi i talk sul mondo del teatro

BRINDISI - La pagina facebook della Fondazione Nuovo Teatro Verdi (facebook.com/nuovoteatroverdi ) apre uno spazio di approfondimento sul mondo del teatro con “Tpp Live”, l’appuntamento settimanale del Teatro Pubblico Pugliese con interpreti, autori e registi del teatro italiano: i talk, che saranno condivisi in diretta cross-posting ogni lunedì del mese di maggio, vedono protagoniste le maggiori voci della scena nazionale che si confrontano sul momento e sulle prospettive a breve e medio termine del teatro.



Prossimo ospite del talk condotto dalle giornaliste Ileana Sapone e Maddalena Tulanti, in programma domani, lunedì 11 maggio alle ore 12.30, Michele Sinisi, attore poliedrico di teatro e cinema oltre che regista, fondatore del Teatro Minimo e finalista nel 2008 e nel 2014 ai Premi Ubu. In collegamento con lui ci saranno anche Simone Petrella e Renata Perongini, autori di Casa Surace. Sinisi ha letteralmente spopolato durante i giorni di lockdown con #decretoquotidiano, racconto giornaliero dalla sua cucina nella quale filosofeggia davanti a un frigo aperto e pieno di pietanze e di libri. Al centro della puntata uno dei temi più dibattuti del momento: il rapporto tra teatro e web, la sua futura evoluzione in questa “Fase due” e anche oltre.



L’iniziativa è pensata per mettere in rete un confronto nella consapevolezza che il mondo del teatro abbia molto da dire anche nella fase due dell’emergenza sanitaria, malgrado la Puglia abbia visto sospendere il 40% degli spettacoli e un’intera comunità sia stata costretta a fermarsi. “Tpp Live” affronta dunque i temi che toccano da vicino il teatro in questo particolare momento storico, attraverso piani paralleli di riflessione, come il rapporto tra economia e cultura, salute e teatro, le reti culturali internazionali, i nuovi saperi teatrali, la comunicazione e i rapporti con la stampa. In campo le voci del teatro che trascrivono il silenzio della scena in attesa che il teatro riprenda appieno le sue tradizionali modalità di narrazione.

