Feste, street art e laboratori urbani: il rione Sant'Elia si rianima

BRINDISI - Riprendono gli appuntamenti di Brindisi Partecipa; il progetto realizzato nell’ambito del programma ‘Puglia partecipa’ introdotto dalla L.R. 28/2017 “Legge sulla partecipazione” per rafforzare la trasparenza, il dialogo con i cittadini e gli stakeholder. Per il Quartiere Sant’Elia si tratta di un processo partecipativo promosso dall’amministrazione comunale di Brindisi e dai cittadini che ha come oggetto il coinvolgimento della comunità e la sua auto-organizzazione per animare il quartiere, creare nuovi servizi collaborativi e progettare il suo futuro.

“Dall'assessorato di quartiere a Brindisi Partecipa, passando per il sostegno alle esperienze dal basso della cooperativa di comunità, continua il nostro impegno verso Sant'Elia, puntando sul protagonismo dei cittadini come leva per il cambiamento”, lo dichiara l’assessore alla Programmazione economica, Roberto Covolo.

IL PROGRAMMA

13 E 20 GIUGNO

Racconto del quartiere

dalle 16,00 I. C. Sant’Elia – Commenda, sede di Via A. Mantegna

Elaborazione dei contenuti per il documentario e dell’intervento di street art per far emergere l’identità del quartiere. Il lab riguarderà anche il tema delle competenze e del Planning for Real.

25 GIUGNO

As Is – come siamo oggi

Dalle 16:00 – 19:00 Parco Buscicchio, via A. Mantegna

Con i cittadini che fanno parte della cooperativa di comunità.

In collaborazione con Informa Scarl

4 E 11 LUGLIO

Racconto del quartiere

dalle 16,00 I. C. Sant’Elia – Commenda, sede di Via A. Mantegna

Elaborazione dei contenuti per il documentario e dell’intervento di street art per far emergere l’identità del quartiere. Il lab riguarderà anche il tema delle competenze e del Planning for Real.

10 LUGLIO

laboratorio partecipato

dalle 10:00 alle 13:00 - parco Buscicchio via A.Mantegna

Un primo momento di restituzione intermedia laboratoriale, di riflessione sui temi strategici legati al quartiere sport e delle comunità educanti che avrà anche l’obiettivo di definire insieme ai cittadini priorità su servizi e azioni.

In collaborazione con Informa Scarl

16 LUGLIO

Notizie dal futuro

Laboratorio a partire dalle ore 17:30 (location in fase di definizione)

Cos’è un Planning for Real?

Il Planning For Real è un metodo di progettazione partecipata che su di un plastico in scala ridotta del quartiere individua bisogni, idee, sogni e opzioni di intervento a partire di chi ogni giorno vive il luogo. Sul plastico si posizionano una serie di “bandierine” di carta e oggetti che individuano le diverse opzioni di cui tener conto per mettere a punto le trasformazioni e i progetti che faranno parte del Masterplan “Io abiterò qui! Le mie idee per Sant’Elia 2030”.

29 LUGLIO

To be – cosa saremo

dalle 10.00 alle 13:30 PARCO BUSCICCHIO, via A. Mantegna

Business e service design dedicato ai soci della cooperativa di comunità Legami.

In collaborazione con Informa Scarl

11 E 12 SETTEMBRE

Festa di comunità

Dalle 10.00 parco Buscicchio via Mantegna; Realizzazione intervento Street art; Pranzo di comunità; Inizio tornei sportivi o esibizioni

Dj set, Open Mic free style; Proiezione documentario; (Notizie dal futuro) Io abiterò qui! Immagini del Planning for Real di Sant’Elia; Restituzione pubblica

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Link utile: https://www.brindisipartecipa.it