Permessi di soggiorno, tempi ridotti: la Comunità africana ringrazia

BRINDISI – Ridotti a Brindisi i tempi delle procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per i cittadini extra Schengen. Il presidente della Comunità Africana di Brindisi, Drissa Kone, a nome di tutti i migranti che si trovano sul territorio di Brindisi e provincia, ringrazia il questore, i dirigenti e tutti gli operatori della Questura di Brindisi; in modo particolare, la dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Giuliana Ferrara, “per aver mantenuto le promesse fatte in occasione della manifestazione che si è svolta il 25 gennaio”.

“Infatti avevano promesso che avrebbero ridotto i tempi per il rinnovo del permesso di soggiorno - si legge nella nota della Comunità Africana - e hanno rispettato l’impegno, perché adesso gli appuntamenti vengono fissati in breve tempo. Naturalmente questo è un vantaggio per gli stranieri, che così hanno la possibilità di lavorare regolarmente, di ricevere le cure mediche e di prendere una casa in affitto, ma nello stesso tempo è un vantaggio per l’economia nazionale, perché vengono regolarmente pagate le tasse dovute allo Stato Italiano”.

“Quindi, la Comunità Africana dichiara la piena disponibilità a collaborare, per garantire la sicurezza e l’interesse di tutti, senza alcuna eccezione”, prosegue Drissa Kone. “Ringraziamo calorosamente anche tutte le associazioni che ci hanno sostenuto in questa battaglia, come in tante altre. In particolare la Cgil, l’Anpi, il Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose di Brindisi, l’Arci Brindisi, Migrantes di Brindisi, Casa Betania, Cooperativa Sociale Solerin, Casa del Popolo di Torre Santa Susanna, Cooperativa l’Ala, Potere al Popolo di Brindisi, La Collettiva Tfq Brindisi e tutti i cittadini attivi, che hanno preso parte alla manifestazione”.