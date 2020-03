Brindisi. Polizia locale tra notifiche di quarantena e caccia alle violazioni dei decreti

BRINDISI – Continua e si rafforza da oggi, come disposto dal comandante della polizia locale di Brindisi, Antonio Orefice, il controllo del territorio cittadino per il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel decreto dell’11 marzo. Tre pattuglie, infatti, già dalle prime ore di oggi, stanno effettuando posti di blocco nelle principali arterie cittadine, ancora, segnate da intenso traffico.

“Purtroppo la gente non capisce che deve stare a casa – afferma Orefice – e sistematicamente sono stati attivati ulteriori posti di blocco per chi non rispetta le regole. A ciò aggiungiamo che i controlli da parte della polizia locale stanno interessando, anche, le attività commerciali e i pedoni. C’è chi rispetta le disposizioni e chi ancora non ha ben inteso come si deve comportare. Ovviamente sanzioneremo chi viola quanto quando indicato nel decreto.”

I provvedimenti di quarantena

Tra i vari compiti che la polizia locale è chiamata a svolgere per questa emergenza, c’è quello di supporto alla Asl di Brindisi nella consegna dei provvedimenti di “quarantena”. “Stiamo consegnando i plichi con i quali la Asl dispone le quarantene in città e sul territorio – continua il comandante – che vengono lasciati sull’uscio di casa della persona posta in quarantena. Dopodichè il nostro lavoro si completa con la telefonata di controllo per verificare che il plico sia stato ritirato o meno dalla persona interessata, per il resto non abbiamo nessun contatto diretto con loro.”

Sul numero dei provvedimenti di quarantena nella città di Brindisi, Orefice ha specificato in generale che dovremmo essere nell’ordine di un centinaio di persone, solo 21 nella giornata di ieri domenica 15 marzo.

