Un famoso predicatore per parlare di San Lorenzo da Brindisi

BRINDISI - Nell'ambito dei percorsi religiosi, teologici e storici programmati per il IV centenario della morte di San Lorenzo da Brindisi, la Diocesi ha ottenuto l'importante presenza, per sabato e domenhica prossimi, di padre Raniero Cantalamessa, cappuccino come S. Lorenzo, laureato in Teologia a Friburgo e in Lettere classiche, già professore ordinario di Storia delle origini cristiane e direttore del Dipartimento di scienze religiose dell’Università del Sacro Cuore di Milano. Nel 1980 padre Cantalamessa è stato nominato da Giovanni Paolo II “Predicatore della Casa Pontificia” e confermato in tale carica da Benedetto XVI e poi dall’attuale pontefice Francesco.

In questa veste, padre Raniero Cantalamessa tiene una meditazione ogni settimana, in Avvento e in Quaresima, in presenza del Papa, di cardinali, vescovi, prelati e superiori generali di ordini religiosi. È stato spesso chiamato a parlare in molti paesi del mondo. Dal 1994 al 2009, ogni sabato sera ha tenuto su Rai Uno la rubrica di spiegazione del Vangelo della domenica “Le ragioni della speranza”. Attualmente, per ragioni di età, raramente il predicatore accetta inviti fuori Roma. Ma ha acconsentito a venire a Brindisi per parlare di S.Lorenzo, fermandosi per due giorni. Il tema prescelto dallo stesso padre Cantalamessa è “ Il messaggio di S.Lorenzo da Brindisi all’Europa e alla Chiesa di oggi”.

S.Lorenzo, infatti, è rimasto sempre legato a Brindisi, ma la sua vita è stata molto movimentata per incarichi ecclesiali e missioni diplomatiche che lo hanno fatto camminare molto lungo le strade d’Europa. Sarà davvero interessante comprendere quale messaggio possa provenire dalla sua biografia all’Europa e alla Chiesa del nostro tempo, annota un comunicato della Curia di Brindisi. Ecco il programma: sabato 4 maggio alle ore 17 padre Raniero parlerà nella chiesa di S.Paolo Eremita, da poco restaurata, accanto al convento dove S.Lorenzo studiò da ragazzo fino all’età di 14 anni. La chiesa è abbastanza grande, ma se l’affluenza dovesse essere maggiore, con l’amministratore parrocchiale dell’unità pastorale del Centro cittadino, don Mimmo Roma, ricorrerà a maxischermi e sedie da collocare all’esterno.

La mattina seguente, domenica 5 maggio, padre Raniero celebrerà la messa alle ore 9,30 nel santuario di S.Maria degli Angeli, la chiesa Lorenzo da Brindisi fece costruire in onore della Madonna sul sito della sua casa paternaaiutato da vari benefattori tra i quali il duca di Baviera. Nei giorni della sua permanenza a Brindisi sarà ospitato dal convento dei Cappuccini al quartiere Casale, collegato alla parrocchia Ave Maris Stella.