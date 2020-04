Brindisi. Prolungate le attività di sanificazione stradale e dei quartieri

BRINDISI - A causa del perdurare dell’emergenza Covid-19, il Comune di Brindisi ha ritenuto necessario continuare con le attività di sanificazione stradale e dei quartieri che proseguiranno nelle giornate di domani mercoledì 15, venerdì 17 e lunedì 20 aprile, con le medesime modalità dei giorni precedenti. Ovvero, la prima squadra opererà dalle ore 19 fino alle 21 nella zona centrale, proseguendo per Paradiso, ( 21.05-22.00 ), Sant’Elia ( 22.05-23.30 ), Bozzano ( 23.35-00.15), Perrino e Villaggi San Pietro e San Paolo ( 00.20-01.30 ).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La seconda squadra, invece, partira alle ore 19 dalla Minnuta (19.00-19.30), proseguendo, poi, per Casale/Materdomini (19.35-20.35), Montenegro ( 20.40-21.00), Sant’Angelo ( 21.05-22.00), Commenda ( 22.05-00.00), Cappuccini ( 00.05-01.30), Santa Chiara (01.35-02.10), La Rosa ( 02.15-02.35) e Tuturano ( 02.45-03.15). Si raccomanda alla cittadinanza di non ostacolare le operazioni e di non esporre se stessi, biancheria o indumenti, prodotti alimentari, merci edibili o destinate al ravvicinato contatto con viso, bocca, pelle o mucose, in concomitanza con questi interventi e nelle ore immediatamente successive. Inoltre, si ricorda che le operazioni non costituiscono alcun pericolo per gli animali domestici. Per informazioni di dettaglio si può contattare la ditta Ecotecnica presso i propri recapiti, numero verde o altri disponibili su www.ecotecnicabrindisi.it.