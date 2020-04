Brindisi. Prorogate le scadenze dei bandi del Gal terra dei Messapi

BRINDISI - Sono state prorogate al 25 maggio la presentazione delle domande di sostegno riguardanti i potenziali beenficiari agli avvisi pubblici. Nelle ultime settimane, infatti, sono aumentati i contatti dei potenziali beneficiari con lo sportello informativo “agile” del gruppo di azione locale "Terra dei Messapi" e numerose sono state le richieste di informazioni sui bandi a sostegno di artigianato, commercio e servizi al turismo, pubblicati sui canali ufficiali del Gal.

Le attività di animazione territoriale non si sono mai interrotte, neppure un giorno, grazie all’attivazione delle modalità di lavoro smart. Questo ha anche agevolato i contatti tra il Gal e i tecnici che sono a lavoro per istruire le domande di sostegno dei potenziali beneficiari degli avvisi. Le difficoltà a spostarsi scaturite dalle restrizioni imposte dalle misure di attenuazione del contagio e dai Dpcm hanno impedito, di fatto, l’ultimazione delle procedure per il rilascio delle pratiche sul portale Sian. Per tutti i dettagli è possibile consultare la sezione dedicata ai bandi sul nostro sito cliccando all'indirizzo https://bit.ly/2y8QpC1