Ecotecnica, lavoratori occupano di nuovo Monumento al Marinaio

BRINDISI – Per la seconda volta in una settimana, i lavoratori della società Ecotecnica hanno occupato il torrione del Monumento al Marinaio, in segno di protesta contro la sospensione cautelare decisa dalla società titolare del servizio di raccolta dei rifiuti, dopo la scoperta di precedenti penali. Vecchie questioni giudiziarie, risalenti a venti e passa anni fa. Chiedono un incontro con il prefetto.

Il presidio

Il nuovo presidio è stato deciso questa mattina, 10 giugno 2019, attorno alle 10,30, dai 13 dipendenti a rischio licenziamento, nel caso in cui la società dovesse confermare la contestazione disciplinare, notificata all’esito degli accertamenti chiesti all’organismo di vigilanza, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel decreto legge 231 del 2001, allo scopo di evitare possibili infiltrazioni mafiose nei luoghi di lavoro.

La sospensione

Le verifiche hanno portato l’organismo a stilare un elenco che contiene i nominativi di 13 brindisini con precedenti penali, in diversi casi legati al contrabbando di sigarette negli anni in cui Brindisi era diventata Marlboro city. Debiti con la giustizia comunque pagati. La società, quindi, ha seguito la procedura descritta per la responsabilità degli enti e ha fatto recapitare la lettera di sospensione che potrebbe determinare la fine del rapporto di lavoro per giusta causa.

Il precedente

La decisione di occupare il Monumento, segue quella del 3 giugno scorso. In questa settimana i dipendenti, con il supporto dell’organizzazione sindacale Cobas, hanno incontrato sia il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, che rappresentanti del governo nazionale convocati alle riunioni in prefettura, sia a Brindisi che a Lecce.

L'appello

“Il sindacato Cobas ha rivolto un appello al sindaco: chiedere gentilmente al prefetto di Brindisi una convocazione con tutti i possibili soggetti interessati, per chiudere definitivamente questa faccenda”, spiega Roberto Aprile, esponente dell’organizzazione sindacale.

“I lavoratori riuniti in assemblea davanti alla sede del Comune di Brindisi alle 6 di questo mattino hanno deciso di sottoporre alla attenzione della opinione pubblica il loro dramma ritornando al Monumento”, prosegue. “I lavoratori ringraziano il prefetto di Brindisi per le cose fatte in questi giorni insieme al sindaco e gli chiedono una ultima cortesia: convocare un incontro nella sua sede”. I dipendenti sospesi continuano a ripetere: "Non siamo mafiosi, ma padri di famiglia. Ridateci la dignità, il lavoro non si tocca", hanno scritto su uno striscione.

Gallery