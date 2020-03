Provincia di Brindisi. Nuova nomina nel collegio sindacale della Stp

La Provincia di Brindisi, attraverso la determinazione dirigenziale n.162 del 19 marzo 2020, rende noto di aver approvato l’Avviso pubblico e il fac simile di domanda di candidatura per l’attivazione della procedura per l’acquisizione di istanze concernenti la nomina, su designazione della Provincia di Brindisi, di un sindaco effettivo in rappresentanza del socio Provincia di Brindisi, in seno al collegio dei sindaci della “Società Trasporti Pubblici” S.p.A. (Stp) di Brindisi, per i prossimi tre esercizi 2020/2022.

Nella designazione della persona da nominare saranno considerati i requisiti di moralità pubblica, competenza e professionalità con riferimento all’ente cui il ruolo da conferire si riferisce. Nella nomina del collegio dei revisori l’Assemblea dei Soci terrà conto del rispetto delle norme in tema di parità di genere; I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, consorzi, fondazioni e società devono essere in possesso di una comprovata competenza per attività di studio e/o professionali compiute e/o specifiche esperienze maturate in materia.

Possono essere designati per la nominati tutti i cittadini e cittadine di uno degli Stati dell’Ue che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere/a comunale non altri requisiti presenti nell'avviso.Ciascun interessato può presentare specifica istanza e la candidatura sarà adeguatamente valutata. La documentazione richiesta deve essere allegata alla dichiarazione di disponibilità che deve pervenire alla Provincia di Brindisi nel termine perentorio indicato dall’avviso.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non saranno ammessi alla procedura i candidati e le candidate le cui domande perverranno dopo il termine stabilito. La stessa nomina non potrà essere conferita allo stesso soggetto per più di due volte. I sindaci nominati restano in carica per tre esercizi.

Per tutte le informazioni necessarie e per visionare il bando e caricare il facsimile della domanda, consultare il sito www.provincia.brindisi.it

