Brindisi. Provincia, nomina presidente dell’Organo di revisione economico

BRINDISI - La Provincia di Brindisi ha attivato la procedura per l’acquisizione di istanze per la “Nomina del Presidente dell’Organo di revisione economico finanziario della provincia di Brindisi, per il prossimo triennio 2020/2023”, rispondendo così a principi di trasparenza e pari opportunità. Il componente dell'Organo di revisione con funzioni di presidente sarà eletto in sede di Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei membri, a seguito di opportuna valutazione e verifica del possesso dei requisiti ivi richiesti per tale incarico da parte degli uffici competenti. Nella designazione della persona da nominare saranno considerati, tra gli altri, i requisiti di moralità pubblica, competenza e professionalità. I candidati a tale nomina devono essere in possesso di una comprovata competenza per attività di studio e professionali compiute e specifiche esperienze maturate in materia. Le domande di candidatura per l’elezione a presidente del Collegio dei revisori economico finanziario della provincia di Brindisi deve essere indirizzata al presidente della Provincia, Riccardo Rossi, (Via A. De Leo, 3 – 72100 Brindisi) e dovranno pervenire alla provincia di Brindisi entro e non oltre l’8 giugno 2020.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, secondo l’allegato che si può scaricare dal sito della provincia di Brindisi www.provincia.brindisi.it, corredate del curriculum vitae, devono essere indirizzate al presidente della Provincia e inoltrate esclusivamente per mezzo di Pec, alla casella di posta elettronica certificata alla provincia di Brindisi provincia@pec.provincia.brindisi.it. Per la validità dell’invio informatico i candidati dovranno utilizzare a propria volta una casella elettronica certificata. L’indirizzo della casella Pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Il presidente nominato resta in carica per la durata di tre anni. L’elezione del presidente sarà contestuale alla nomina dell’intero collegio e, quindi, ad avvenuto sorteggio dei due componenti da parte della locale Prefettura di Brindisi. Per tutte le informazioni necessarie, per visionare l’Avviso Pubblico e per scaricare il facsimile della domanda è possibile consultare il sito www.provincia.brindisi.it