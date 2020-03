In quarantena equipaggio nave San Giusto per sottufficiale positivo

BRINDISI - Stanno scattando misure di quarantena per l'intero equipaggio della nave d'attacco anfibio San Giusto, unità della Terza Divisione Navale di stanza a Brindisi, e attualmente all'ormeggio nella base del Seno di Ponente. La notizia è stata diffusa da Difesaonline, e la sanità militare ha immediatamente dato comunicazione di un caso positivo al Covid-19 alla Asl brindisina. Le misure di prevenzione e contenimento potrebbero essere estere anche ad altri contatti dei marinai e degli ufficiali, in base a quanto sarà verificato e accertato.

"La Marina Militare ha adottato di iniziativa delle misure precauzionali straordinarie per limitare al massimo il rischio di contagio dovuto alla scoperta di un sottufficiale positivo al Covid-19, dopo essere stato in mare, a bordo della nave anfibia San Giusto. Il militare è ricoverato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove era stato portato con i sintomi connessi al virus e successivamente sottoposto al tampone naso faringeo, risultato poi positivo", dice il link di Difesaonline.

"Lo stesso militare ha poi informato il comando del contagio. La Marina Militare ha immediatamente deciso di adottare dei provvedimenti estremamente restrittivi allo scopo di tutelare la salute del personale, dei familiari e della cittadinanza, disponendo di considerare ogni singolo membro dell’equipaggio come potenziale contatto stretto. Ciò significa che è in corso la segnalazione dell’intero equipaggio della nave alle autorità sanitarie per l’applicazione della misura della quarantena", conclude l'articolo.

Secondo fonti non ufficiali, il militare risultato positivo al tampone sarebbe in servizio nella Brigata Marina San Marco, che utilizza le unità della Terza Divisione Navale per le sue missioni, mentre secondo altre fonti potrebbe essere di una unità dell'Esercito Italiano che assieme ai marò ha partecipato ad una mssione addestrativa della Forza anfibia nazionale. Si attendono conferme ufficiali.

Le misure di quarantena, va ribadito, sono del tutto cautelari e non comportano necessariamente la sussistenza di altri casi. Nave San Giusto, come le gemelle San Marco e San Giorgio, può assumere rapidamente anche un assetto finalizzato ad ooperazioni di protezione civile, inclusa anche per l'assistenza sanitaria, Stamane, da quanto si apprende, era mobilitato l'intero personale dell'infermeria della Stazione navale di Brindisi, per l'applicazione delle procedure previste.