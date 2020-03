Due militari positivi al covid: in quarantena le navi San Giorgio e San Giusto

BRINDISI – Anche nave San Giorgio, oltre a nave San Giusto, è in quarantena presso la base della Marina militare di Brindisi. A bordo delle due unità anfibie sono stati infatti riscontrati due casi di positività al coronavirus. I due militari, di cui uno è ricoverato presso l'ospedale Perrino di Brindisi, sono stati sottoposti al tampone naso-faringeo. I rispettivi comandi sono stati subito messi al corrente.

La Marina militare ha "immediatamente adottato provvedimenti restrittivi a tutela della salute del personale, dei familiari e della cittadinanza, segnalando a scopo quarantenario gli equipaggi delle due navi alle autorità sanitarie". Le navi resteranno ormeggiate nel Seno di Ponente, vigilate dal personale della Stazione Navale che ne manterrà lo stato di efficienza.

Secondo fonti non ufficiali riportate dalla testata Difesaonline.it, il militare a bordo di nave San Giorgio risultato positivo al tampone, ricoverato presso l'ospedale Perrino, sarebbe in servizio nella Brigata Marina San Marco, che utilizza le unità della Terza Divisione Navale per le sue missioni, mentre secondo altre fonti potrebbe essere di una unità dell'Esercito Italiano che assieme ai marò ha partecipato ad una mssione addestrativa della Forza anfibia nazionale. Si attendono conferme ufficiali.

Le misure di quarantena, va ribadito, sono del tutto cautelari e non comportano necessariamente la sussistenza di altri casi. Le navi San Giusto, San Marco e San Giorgio possono assumere rapidamente anche un assetto finalizzato ad ooperazioni di protezione civile, inclusa anche per l'assistenza sanitaria, Stamane, da quanto si apprende, era mobilitato l'intero personale dell'infermeria della Stazione navale di Brindisi, per l'applicazione delle procedure previste.

Articolo aggiornato alle ore 18.10 del 13 marzo (anche nave San Giorgio in quarantena)