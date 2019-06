Università del Salento, quattro candidati rettori: incontro con il sindaco

BRINDISI - Quattro aspiranti rettori per l'università del Salento: i candidati incontreranno il sindaco di Brindisi venerdì 14 gennaio, alle 15,30, nell'ex convento delle Scuole Pie. I candidati sono Michele Campiti, Giuseppe Grassi, Fabio Pollice, Luigi De Bellis. In quell'occasione presenteranno le prospettive per Brindisi e provincia in tema di università. L'incontro con il primo cittadino era stato inizialmente previsto per la giornata di domani, ma è slittato.