Brindisi. Il questore Rossi risponde all’appello del Trasfusionale

BRINDISI - Il questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, si è presentato questa mattina nel centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi per donare il sangue. “Ho sentito il dovere di rispondere all’appello, un dovere soprattutto nei confronti di coloro che hanno bisogno di sangue ogni giorno. Invito chiunque a fare lo stesso, donare fa sentire bene”. La dottoressa Miccoli ringrazia pubblicamente il questore per il gesto di solidarietà, con l'augurio che sia di buon esempio per tutti.

“Negli ultimi giorni si è registrata una presenza minima di volontari e le scorte stanno diminuendo - dichiara la dottoressa Miccoli. Ricordiamo che al Trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto, sono state adottate tutte le misure previste dai protocolli a tutela di operatori e utenti, donare il sangue è sicuro”. Si può donare dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 prenotando al numero 0831 537274, sarà utile anche per effettuare un pre-triage telefonico prima di accedere.