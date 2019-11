Raccolta dei rifiuti, gara di nuovo deserta: proroga di un mese ad Ecotecnica

BRINDISI – Proroga di un mese, sino alla fine del mese di novembre, alla società Ecotecnica, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Brindisi. Decisione necessaria per escludere il rischio di blocco.

La proroga

Il Comune di Brindisi è stato costretto a prendere atto che anche il bando di gara bis è andato deserto, in attesa dell’appalto decennale per l’ambito Aro Br 2, ancora incagliato per effetto di ricorsi amministrativi. La conferma del servizio in capo a Ecotecnica, società di Lequile (in provincia di Lecce) è stata decisa, con determina, dal dirigente del settore Ambiente e Igiene Urbana di Palazzo di città. Ecotecnica risulta titolare dell’appalto dal 3 luglio 2017. E resterà, quindi, sino al 30 novembre. Per quella data il Comune spera di riuscire a bandire e a concludere una nuova gara cosiddetta ponte, ossia necessaria per garantire la prosecuzione della raccolta dei rifiuti, in attesa che venga sbloccato il maxi appalto bandito dall’Ager, l’agenzia regionale.

Il maxi bando

L’avviso della Regione risale al 25 luglio 2018 e riguarda tutti i comuni dell’ambito di raccolta ottimale (Aro), di cui Brindisi è capofila. Alla scadenza, sono pervenute due offerte ma dalla sede degli uffici di Bari successivamente hanno informato tutte le Amministrazioni di un rinvio “a data da destinarsi delle buste contenenti le offerte”. Il motivo? Ci sono state società escluse dalla gara che hanno presentato ricorso dinanzi ai giudici amministrativi. I processi sono evidentemente ancoro in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata trasmessa al Comune di Brindisi.

La gara ponte

Tenuto conto delle “prevedibili esigenze temporale per la definizione degli esiti della gara dell’Ager”, il Comune ha deciso di prorogare sino alla fine di giugno il servizio ad Ecotecnica e allo stesso tempo di bandire una gara ponte. La prima gara ponte, per la durata di un anno con eventuale proroga di un anno. Il bando mini, nonostante le critiche di alcuni esponenti dei partiti e movimenti di opposizione, è stato pubblicato ma è andato deserto: alla scadenza, prevista il 21 giugno scorso, “non è pervenuta alcuna offerta”.

Il testo del bando è stato rivisto e corretto allungando a due gli anni per l’affidamento della raccolta di servizi e parallelamente, l’Amministrazione ha prorogato di ulteriori tre mesi il contratto con Ecotecnica, sino al 30 settembre (fermo restando le condizioni della raccolta).

Ecotecnica

Anche in questo caso, la gara ponte è andata deserta. Per questo motivo, il 31 ottobre è “stato chiesto alla società Ecotecnica, la disponibilità a continuare il servizio”, dietro impegno dell’importo pari a 1.689.397,38 euro. La proroga sarà interrotta nel caso in cui dovesse essere aggiudicata la gara ponte o qualora dovesse arrivare a conclusione la storia del contenzioso per il maxi appalto. Ecotecnica ha accettato.