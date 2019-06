Si è svolto il 26° raduno nazionale dell’Associazione nazionale vigili del fuoco

BRINDISI – Si è svolto a Matera dal 2 al 9 giugno il 26° raduno nazionale dell’Associazione nazionale vigili del fuoco. Presenti le 102 Sezioni provinciali, anche quella brindisina. Sabato 8 giugno la giornata più significativa con la con la santa Messa nella cattedrale celebrata dal vescovo che nell'omelia ha esternato grande riconoscenza a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco e del personale dell'Associazione annessa, ringraziandoli per tutto quello che fanno per i cittadini.

Dopo la santa Messa, i vigili del fuoco in servizio ed in quiescenza, hanno sfilato con numerosi mezzi storici del comando provinciale di Milano per le vie del centro fino in piazza centrale accompagnati dalla banda dei Vigili del Fuoco che ha suonato le musiche a tema. Sono stati resi gli onori a una enorme bandiera che è stata srotolata da un edificio ad opera degli specialisti Saf del locale comando tra la cornice dei labari delle sezione provinciale dove si è aggiunta anche una delegazione giunta dalla Svizzera.

Sul palco per esprimere parole di elogio cerano anche il sottosegretario di Stato Candiani, il capo del Corpo Nazionale Dattilo, il direttore Regionale, il comandante provinciale e il presidente nazionale dell’associazione proprio perché nel 2019 è un anno importante per vigili del fuoco: ricorre sia l'80° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale e il 25° anno dalla istituzione dell’associazione Nazionale.

