BrindisiReport oltre i 2 milioni di visite nei trenta giorni

Considerati i dati complessivi degli ultimi 30 giorni, l’11 giugno 2019 BrindisiReport ha superato la soglia dei 2 milioni di sessioni e dei 4 milioni di pagine lette. Un traguardo che premia il lavoro della redazione, e un risultato che condividiamo con i nostri lettori, che ci seguono dal territorio, ma anche da tante altre città italiane, da altri Paesi dell’Unione europea e da altri continenti (la colonia più numerosa è quella degli Stati Uniti d’America), dove vivono, lavorano e si fanno apprezzare.

I numeri, certificati da Google Analytics, sono anche un riscontro positivo allo sforzo finanziario e di progettualità che il Gruppo Citynews mette in campo ogni giorno. Il gruppo cui BrindisiReport appartiene, e che in Puglia conta altre tre testate (LeccePrima, BariToday e FoggiaToday) è infatti un’azienda in crescita che autoproduce non solo informazione, ma anche tecnologia digitale, attività di marketing, formazione in assoluta autonomia, e che conta 263 dipendenti a tempo indeterminato, molti altri con contratti di collaborazione continuativa, e 11-12 milioni di fatturato annuo.

La sfida dell’informazione digitale non consente tregue, e richiede investimenti costanti anche in risorse umane. I dati di Comscore, società americana di certificazione delle performance delle testate online, colloca Citynews e le sue 50 testate metropolitane in testa alla classifica in Italia, e questo dimostra che le strategie adottate sono vincenti. Non ci resta che crescere e migliorare ancora.