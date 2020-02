Brindisi: dipendenti del Tribunale al freddo. Confintesa Fp scrive al Ministero

BRINDISI - Condizioni climatiche precarie all'interno del Tribunale di Brindisi a causa del malfunzinamento dell'impianto di riscaldamento che da tre settimane costringerebbe i dipendenti lavorare con i giubbini o a ripetute assenze per malattia. Per questo motivo la segretria provinciale di Confintesa Fp ha inviato una nota al Ministero della giustizia per segnalare la situazione precaria e richiamare al dovere da parte del datore di lavoro di tutela della salute dei propri dipendenti e garantire, quindi, la conformità dei luoghi di lavoro così come prescritto dalla legge.

"L’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele, atte a preservarne l’integrità psicofisica e la salute sul luogo di lavoro - si legge nella nota a firma del segretario provinciale Confintesa Fp, Alessandro Allegretti - determina una grave responsabilità da parte del datore di lavoro. Tali principi hanno trovato piena applicazione anche nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sez. Lavoro che, da ultimo, con sentenza 1 aprile 2015, n. 6631, ha statuito: '……nei confronti del datore di lavoro esiste un preciso obbligo di tutelare la salute psico-fisica dei prestatori di lavoro e di assicurare che i locali dell’azienda siano in condizioni tali da permettere agli stessi di adempiere le prestazioni contrattuali cui sono obbligati, non subendo nocumento alla propria salute'".

"Ed ancora, '….. nel caso in cui si prospetti la violazione di tale obbligo, il lavoratore è legittimato a non eseguire la propria prestazione eccependo l’inadempimento e, al tempo stesso, mantiene il diritto alla retribuzione, in quanto allo stesso non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore'. Tutto ciò in via di principio e senza voler neppure considerare le conseguenze e i danni derivanti agli uffici, già carenti di personale, dalle continue assenze per malattia che comportano minore produttività e maggior carico di lavoro per i presenti."

La richiesta, quindi, è di intervenire con urgenza nel ripristinare o sostiuire gli impianti al fine di salvaguardare la salute del lavoratore, la sicurezza e l'andamento dell’attività lavorativa.