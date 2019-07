Carabinieri di San Donaci e Cellino cercano casa: bandi per nuove sedi delle stazioni

BRINDISI – Cercano una nuova “casa” i carabinieri di San Donaci e Cellino San Marco, da destinare a sede delle rispettive stazioni, dietro contratto di locazione a un canone inferiore rispetto a quello attualmente corrisposto. Perché anche per l’Arma vale il principio della revisione della spesa pubblica, in altri termini contenimento laddove sia possibile.

Il bando

Gli avvisi di ricerca sono stati pubblicati dalla Prefettura di Brindisi, a firma di Michele Albertini, e sono consultabili sul sito internet dallo scorso 26 luglio. Le proposte di locazione dovranno essere consegnate entro il 25 agosto prossimo, direttamente al comando provinciale di Brindisi. Gli avvisi sono rivolti a proprietari di immobili già realizzati oppure da costruire o ristrutturare.

La Prefettura “intende verificare la possibilità di assumere in locazione un immobile da destinare a sede della stazione dei carabinieri” sia a Cellino San Marco che a San Donaci a costi più contenuti rispetto a quello sostenuti sino ad oggi.

Il canone e la durata della locazione

I contratti, stando ai bandi, avranno durata di sei anni, a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato “solo ove continuino a persistere le condizioni di interesse per l’immobile da parte dell’Amministrazione e le condizioni di convenienza economica alla locazione.

Quanto al canone, per la stazione di Cellino San Marco “non potrà superare l’importo di 46mila euro Iva inclusa, mentre per quella di San Donaci, l’importo non potrà essere superiore a 74mila euro, Iva inclusa. In ogni caso, la Prefettura ha precisato che gli importi saranno sottoposti al vaglio dell’Agenzia del Demanio allo scopo di verificare l’effettiva congruità.

Le caratteristiche

In entrambi i casi, la Prefettura è alla ricerca di un immobile che si trovi nei centri abitati e che abbia una superficie di 1.200 metri quadrati. Lo spazio dovrà essere organizzato nel modo seguente: “350 metri quadrati (circa) da destinare a zona operativa e logistica, 450 metri quadrati da adibire a zona alloggi, 250 metri quadrati destinati ad autorimessa e locali tecnici, 150 metri quadrati per altro”. L’edificio dovrà, inoltre, essere dotato di una “proporzionata area esterna” e non essere in condivisione con alloggi privati, negozi o siti in complessi con notevole afflusso di cittadini. Prima del perfezionamento del contratto di locazione, dovrà essere “dotato di sistemi di difesa passiva”, quali recinzione, telecamere di sorveglianza e portone di accesso blindato.

Gli immobili dovranno essere, ovviamente, in regola sotto il profilo urbanistico e dovrà essere adeguato rispetto alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti, nonché di eliminazione delle barriere architettoniche. “Ulteriori indicazioni in ordine alle caratteristiche dell’immobile potranno essere acquisite presso la sede del Comando provinciale dei carabinieri di Brindisi”, in via Bastioni San Giorgio, 3.

Alla scadenza, il comando trasmettere le proposte ricevute alla Prefettura assieme a una relazione con valutazioni in ordine alla rispondenza di ciascun immobile alle esigenze del distaccamento. La scelta sarà operata tenendo conto sia dei criteri di economicità che di maggiore adeguatezza sui piani logistico, funzionale e operativo.

Da ultimo, nei due bandi è stato precisato che i “sondaggi di mercato avviati con gli avvisi, non costituiscono impegno per l’Amministrazione, la quale si riserva insindacabilmente l’opportunità o meno di avviare una formale trattiva per la stipula del contratto di locazione”. La stipula, inoltre, sarà subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia del demanio.