Brindisi. Addio al generale Genchi, storica guida di Assoarma e Touring club

BRINDISI - E' venuto a mancare oggi, all'età di 77 anni, il generale di brigata in congedo Giuseppe Genghi, per tre mandati consecutivi presidente della locale sezione dell’associazione Arma Aeronautica. La sua terza elezione, avvenuta per acclamazione, si è svolta il 30 aprile 2019, alla presenza del presidente onorario di AssoArma Brindisi, il capitano di fregata Vincenzo Cafaro. Il generale Genghi per tanti anni, inoltre, è stato alla guida del Touring Club Brindisi e Puglia

Il ricordo di Legambiente Brindisi, circolo "Tonino Di Giulio"

"Peppino è stato un vero amico ed un compagno in tante battaglie in difesa dell'ambiente e del patrimonio storico artistico - si legge in una nota dell'associazione - ricordiamo le battaglie a difesa di Fontana Tancredi e del Castello Alfonsino. Era sempre il primo a lavorare, dando l'esempio ai più giovani quando c'era da esporre striscioni in manifestazioni o a fare interventi di pulizia come nel caso dell'ultima edizione di "Puliamo il mondo" del settembre 2019. Ai familiari e agli amici del Touring Club giungano le più sentite condoglianze".

Il ricordo di Associazione Arma Aeronautica Brindisi

È venuto a mancare il nostro presidente, gen. Giuseppe Genghi. Il nostro comandante ha "chiuso le ali". In questo momento doloroso, sentiamo tutto il gentile abbraccio che ha offerto all'Arma Aeronauta. "Peppino" è guida ed esempio, preghiera e pensiero alto che vola sopra le difficoltà, le asperità della quotidianità, che lascia ad ognuno di noi, la responsabilità e l'onore di essere suoi eredi. Il suo spirito aviatore, lo ha reso fraterno compagno di viaggio, di ogni aviere, di ogni divisa, di ogni cittadino, alimentando sempre speranza ed ottimismo.

Il suo è stato impegno senza sosta e che ha conquistato risultati visibili nelle realtà dove ha operato da protagonista. Come fosse cabina d'aereo, trasformava la sua scrivania, in Caserma, in Associazione, al Tci, presso l'ass. San Lorenzo da Brindisi, con il gruppo delle associazioni per la difesa e promozione della citta, portando, col sorriso, il senso della gestione degli obiettivi da raggiungere. Dal 2014 ricopriva la carica di presidente del Consiglio periferico di Assoarma, la federazione che raggruppa tutte le associazioni d'Arma e Combattentistiche, promuovendo un moderno e dinamico approccio nel dialogo tra la cultura militare e quella civile. A Peppino, che oggi "Ha chiuso le ali" il saluto è quello che riunisce, noi aviatori, nella nostra preghiera alla Vergine di Loreto, per il cui pellegrinaggio a Brindisi, proprio lui ha profuso le più intense energie.

Il cordoglio dell'onorevole Mauro D'Attis

La notizia della scomparsa del generale di brigata in congedo Giuseppe Genghi mi addolora molto. Parliamo, infatti, di un uomo che ha voluto profondamente bene alla città di Brindisi in cui ha svolto, fino all’ultimo momento, una intensa attività in campo sociale e per la valorizzazione storica e culturale del territorio. È stato consigliere comunale della città di Brindisi. Ricordo anche le tante iniziative promosse alla presidenza dell’associazione Arma Aeronautica e della sezione brindisina del Touring club, oltre che nell’ambito delle associazioni ambientaliste cittadine. Insomma, un vero e proprio esempio di impegno civile anche per i tanti giovani con cui ha collaborato prima e dopo la sua prestigiosa carriera militare. Ai familiari giunga un sentito abbraccio.