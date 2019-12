Sgomberata l'area dei cantieri navali: ora tocca al nuovo consorzio

BRINDISI – È arrivato il giorno della svolta, nell’area dei cantieri Cbs – Damarin. L’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale ha dato seguito, con l’ausilio delle forze dell’ordine, all’ordinanza di sgombero conseguente al contenzioso tra la stessa Adsp e le due aziende.

Dopo di che, la stessa area sarà disponibile per la società subentrante – individuata con un procedimento di evidenza pubblica – il Consorzio Cantieri Riuniti Del Mediterraneo (costituito tra le società Operazione Srl, S&Y Srl e Marine Management&Supplies Srl tutte di Napoli), che nel suo piano industriale per il sito di Brindisi, inviato all’Authority, prevede non solo il riassorbimento della mano d’opera attuale, ma anche incrementi occupazionali.

L’operazione di sgombero è scattata dopo la notifica al presidente dell’Adsp Ugo Patroni Griffi dell’ultima ordinanza del Tar di Lecce, con cui i giudici amministrativi hanno rigettato la richiesta di sospensiva cautelare avanzata dai legali di Cbs-Damarin. Il Tar e il Consiglio di Stato si erano già pronunciati in precedenza, confermando la decadenza dei due società brindisine dalla concessione demaniale marittima. Stamani pertanto un funzionario della sede di Brindisi dell’Autorità di Sistema portuale ha raggiunto il sito dei cantieri per l’esecuzione dello sgombero, accompagnato da personale della Digos.

La conclusione del contenzioso, aveva sottolineato all’inizio di novembre l’Authority, alla luce di una decisione ad essa favorevole del Tar in sede cautelare, dava via libera allo sgombero e alla riacquisizione dell’area Brindisi, “un passaggio doveroso e fondamentale che tutelerà gli interessi di carattere patrimoniale ed erariale dell’ente, e soprattutto i lavoratori degli ex cantieri che, secondo il piano industriale presentato dal Consorzio, saranno totalmente riassorbiti dal nuovo concessionario”.