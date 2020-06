Brindisi. Movida e vandalismo nel centro storico: comitato chiede incontro al prefetto

BRINDISI - Si è tenuto ieri, mercoledì 10 giugno, a palazzo di Città, l'incontro tra i rappresentanti del neonato comitato dei residenti del centro storico di Brindisi, il sindaco Riccardo Rossi ed il comandante della polizia locale, Antonio Orefice. Al centro della discussione alcune delle problematiche che interessano il centro cittadino: dalla pubblica sicurezza sia dei residenti che dei cittadini che frequentano il quartiere, agli atti vandalici che deturpano auto, abitazioni private e luoghi pubblici, causando problemi, quindi, alla vivibilità dei residenti e turisti.

"L’incontro è stato molto proficuo - si legge in una nota del comitato - poichè il primo cittadino ed il comandante della polizia locale hanno ascoltato lemolteplici problematicità esposte ed hanno mostrato disponibilità a trovare alcune soluzioni che possano mitigarle o addirittura risolverle, laddove possibile e per quanto di loro competenza. È stato anche richiesto un incontro condiviso con il prefetto in modo da contenere, in qualche maniera, il dilagare di atti vandalici in alcune zone nevralgiche del centro storico. Ringraziamo l’amministrazione ed il comando della polizia locale per l’attenzione mostrata nei confronti dei problemi esposti e ci auguriamo che, quanto prima, vengano messe in atto strategie di tutela del quartiere, sia per amore dei cittadini che per rendere Brindisi, finalmente, la “Città turistica” che vorremmo e di cui andare fieri nel mondo".