I sindaci Piana degli Ulivi: "Verifica urgente minaccia Xylella"

OSTUNI – Una strategia urgente per salvare dal batterio Xylella fastidiosa la “Piana degli ulivi monumentali”. E’m la richiesta-appello inviata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dai sindaci e dagli enti interessati alla tutela e conservazione di questo grande patrimonio ambientale ed economico.

L’appello parte “da una sollecitazione del sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo e del presidente del Parco delle Dune Costiere, Enzo Lavarra”, spiega una nota, “firmata anche dai sindaci di Carovigno, Massimo Lanzillotti, di Fasano, Francesco Zaccaria e di Monopoli, Angelo Annese, nonché dal presidente dei Gal, Alto Salento 2020, Gianfranco Coppola e Valle d’Itria, Tommaso Scatigna”.

Una iniziativa, come si vede, assolutamente al di sopra delle parti politiche, come ragionevolmente deve essere: “Come sindaci della piana e Parco delle Dune Costiere, vivamente preoccupati per il rischio che incombe ad opera del flagello Xylella, siamo a richiederLe un incontro urgente di verifica della specifica strategia”.

I sindaci, il Gal e il Parco regionale delle Dune Costiere vogliono fare il punto “su monitoraggio, protocollo per la sperimentazione della tecnica del sovrainnesto delle cultivar resistenti, destinazione delle risorse del governo nazionale e del Piano di sviluppo rurale Puglia.” La nota si chiude con la richiesta di “misure indifferibili per tutelare un patrimonio di unicità paesaggistica, di promozione e valorizzazione di attività agricole e di accoglienza rurale, che sono il vanto della Puglia intera.”