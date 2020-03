Brindisi. Attivato il servizio di supporto psicologico telefonico

BRINDISI - Grazie alla disponibilità di psicologi e psicoterapeuti, è possibile usufruire di un supporto gratuito in questa fase di emergenza per il Covid-19. I professionisti che si sono messi a disposizione potranno seguire in questo difficile momento di paura ed emergenza coloro che ritengano di aver bisogno di un aiuto concreto e professionale per loro stessi e per i componenti della famiglia.

Si tratta di un contributo volontario a disposizione di chiunque senta la necessità di avere un supporto psicologico. Il servizio è realizzato in collaborazione con il settore servizi sociali del Comune di Brindisi.

Vito Mauro Brignola e Lucia Destino, psicologi psicoterapeuti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00, offrono a mezzo chiamata, supporto e ascolto a coloro che sono costretti nella difficile condizione di isolamento e/o quarantena domiciliare e in generale per tutti i cittadini che la situazione di emergenza espone a reazioni emotive di forte disagio psicologico

Dottor Vito Mauro Brugnola 340 3506577 e dottoressa Lucia Destino 349 6392945

La psicologa e psicoterapeuta Mariella Errico, invece, utilizza non solo il telefono ma, anche, skype, whatsapp ed e-mail. Offre servizio di supporto psicologico gratuito per tutti i cittadini della comunità brindisina, dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. E' possibile contattarla al cellulare 3920606601, e-mail: erricomariella@gmail.com

