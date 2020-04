Brindisi. Tartaruga "caretta caretta" salvata dai vigili del fuoco

BRINDISI - Una tartaruga “caretta caretta” è stata recuperata nel pomeriggio di oggi dai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco di Brindisi. L'intervento si è reso necessario, attorno alle ore 15.15, nel tratto di mare vicino al petrolchimico, in particolare nelle vasche di contenimento dello stabilimento Versalis.

La tartaruga, in difficoltà, una volta recuperata dai vigili è stata portata presso il distaccamento portuale ed è stata visitata. La testuggine, non in perfette condizioni, è stata presa in consegna da Andrea Motolese, del centro recupero tartarughe marine del Consorzio di Torre Guaceto.