La Fondazione Verdi cerca guide turistiche: incarichi di collaborazione

BRINDISI – Guide turistiche cercansi. L’avviso pubblico è della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi allo scopo di costituire una “short list” valida tre anni contenente i nomi di figure professionali per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale.

Le domande

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 30 settembre, via mail all’indirizzo fondazioneverdi@pcert.postecert.it indicando nell’oggetto della mail la dicitura “Manifestazione di interesse per guide turistiche”. Occorre allegare tutta la documentazione richiesta in formato Pdf: copia del documento di identità in corso di validità, curriculum vitae in formato europeo, copia autenticata dell’abilitazione all’esercizio della guida turistica e copia autenticata dell’attestato di conoscenza della lingua.

La lista, stando a quanto si legge nel testo dell’avviso, ha lo “scopo di agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di competenze professionali, ad esclusione di società ovvero soggetti associati in qualsiasi forma, a cui affidare il servizio a supporto di attività di promozione, valorizzazione, comunicazione e fruizione del patrimonio storico-archeologico-culturale della città di Brindisi”.

Le guide turistiche

Le guide dovranno occuparsi delle “visite guidate anche in lingua straniera, su richiesta della Fondazione del Nuovo Teatro Verdi in giorni e ore prestabiliti e/o fissati”, della promozione di attività didattiche e laboratori per le scuole”. L’incarico di collaborazione occasionale sarà attribuito ad personam, in regime di ritenuta d’acconto, con il criterio della rotazione funzionalizzata alle eventuali richieste in lingua”.

La Fondazione ha tenuto a precisare che con la formazione dell’elenco “non si pone in essere una procedura selettiva escludente, concorsuale o para concorsuale, ma si procede all’individuazione di coloro ai quali eventualmente affidare con speditezza incarichi di collaborazione professionale con durata limitata per un eventuale soddisfacimento delle connesse necessità”.

L’iscrizione avviene gratuitamente, su richiesta degli interessi in possesso dei requisiti e l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Fondazione del Teatro Nuovo Teatro Verdi, né attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine all’eventuale conferimento d’incarico”.

I requisiti

Oltre alla cittadinanza comunitaria o di uno Stato non comunitario con permesso di soggiorno valido, è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e dell’abilitazione dell’esercizio di guida turistica della regione Puglia. Come requisito aggiuntivo, conoscenza a livello B2 o superiore delle lingue straniere.

“Non è prevista la predisposizione di graduatoria di merito”. La short list sarà utilizzabile subito, a prescindere dal momento e dal numero delle domande pervenute. L’incarico “verrà conferito ai soggetti inseriti su chiamata diretta, con il criterio della rotazione funzionalizzato alle eventuali richieste in lingua”.

Il corrispettivo

La prestazione sarà regolata da apposito disciplinare, nel quale verranno fissate le modalità, l’indicazione delle sedi di svolgimento delle attività e il corrispettivo in regime di ritenuta d’acconto, pari a venti euro netti l'ora. In caso di indisponibilità del professionista, contattato entro 48 ore precedenti il giorno in cui è richiesta la prestazione, si procederà allo scorrimento della short list. Il professionista non disponibile resterà iscritto nella lista, scalando in coda all’elenco.