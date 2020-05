Versalis. Sindacati dal prefetto: "Lavoratori esasperati, si intervenga subito"

BRINDISI - Si è svolto nella mattinata l’incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali, confederali e di categoria del settore chimico, al prefetto di Brindisi, Umberto Guidato, che ha convocato anche le aziende Eni-Versalis, rappresentate dal direttore di stabilimento, Piludu e dal responsabile Hr, Venera, Enipower rappresentata dal direttore Daniele, Basell rappresentata da Manca e Confindustria Brindisi rappresentata dal commissario Lippolis.

"Durante l’incontro sono state espresse le forti preoccupazioni dei lavoratori diretti ed indiretti del Petrolchimico - si legge nella nota a firma unitaria di Cgil, Cisl, UIl, Ugl Chimici e Cisal Chimici - alla luce dell’ordinanza del sindaco di Brindisi mercoledì 20 maggio che di fatto, oltre a bloccare l’impianto di cracking sta provocando la fermata a catena dell’intera filiera di trasformazione e di tutto l’indotto coinvolto. Sia le aziende, sia Confindustria, hanno espresso le loro perplessità sulla vicenda, ed in particolare Versalis ha confermato la messa in sicurezza dell’impianto oggetto dell’ordinanza e la fermata inevitabile nelle prossime ore degli impianti di polietilene e butadiene. Nei prossimi giorni, si valuteranno le ricadute sulle varie organizzazioni del lavoro e l’eventuale e scongiurato ricorso agli strumenti contrattuali a disposizione anche attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti".

Le organizzazioni sindacali esprimono contrarietà sui modi utilizzati dal sindaco: "Abbiamo appreso nel corso della riunione che anche la Prefettura era all’oscuro di quanto stava accadendo e, contestualmente, abbiamo evidenziato al prefetto le nostre preoccupazioni per la piega che sta assumendo l’intera vicenda che rischia di sfociare in conflitti sociali per l’esasperazione di tutti i lavoratori, e sono tanti. Per questi motivi, abbiamo anche chiesto un autorevole intervento del prefetto nelle sedi opportune, per riportare la discussione a livello governativo, necessario per ristabilire una correttezza e serena interlocuzione tra i livelli Istituzionali locali con le aziende, Versalis in primis, e le parti sociali sempre pronte a collaborare".

Il prefetto, al termine dell'incontro, ha preso l’impegno di muoversi secondo i canoni previsti, con l’intenzione di riconvocare a stretto giro il tavolo chiamando anche alla presenza il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.