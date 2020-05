Brindisi. Rinviata la marcia per il lavoro organizzata dal Cobas

BRINDISI - E'stata rinviata la "Marcia per il lavoro da Brindisi a Bari" programmata per domani, mercoledì 27 maggio, dal Cobas Brindisi insieme ad altre organizzazioni sindacali e rappresentanti politici e istituzionali, data la concomitanza con un altro sit-in sotto la presidenza della Regione Puglia. "La nuova data della marcia - dichiara Roberto Aprile, segretario territoriale Cobas - sarà decisa nei prossimi giorni in una riunione alla presenza della Rsu Dar formata da rappresentanti Cobas, Ugl, Fismic, con le omonime segreterie provinciali e rappresentanti cassaintegrati Dcm. La nostra proposta aveva raccolto significative adesione negli stabilimenti del gruppo Dema e nel mondo politico ed istituzionale".

Intanto, si terrà domani, mercoledì 27 aprile, alle ore 10, in via Appia n.64, la conferenza stampa organizzata dal sindacato, alla presenza dei rappresentanti sindacali, di cassaintegrati Dcm, del consigliere regionale Gianluca Bozzetti, del "Movimento 5 Stelle", vice presidente della commissione lavoro della Regione Puglia. "Sarà l’occasione per fare il punto sulla vertenza Dema - spiega Aprile - alla luce del certo rinvio di tre mesi per il piano di pagamento dei 38 milioni di euro di debiti ottenuto dall'azienda ieri, lunedì 25 maggio, da parte dell’Inps".