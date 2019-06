Vigili del fuoco: il comandante Elia saluta i colleghi brindisini

BRINDISI - L’ingegnere Lorenzo Elia, di Ceglie Messapica, da circa un mese al comando del comando provinciale dei vigili del fuoco di Urbino, dove si è avvicendato con l’ingegnere Carlo Federico, per il quale aveva già lavorato come vice a Brindisi, ieri (sabato 14 giugno) ha salutato i suoi “vecchi” colleghi della caserma di via Nicola Brandi.

Gli stessi colleghi non hanno voluto mancare a questo appuntamento. Tra loro, oltre ai vigili del fuoco in servizio, anche molti pompieri in quiescenza, appartenenti all’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco sezione di Brindisi, nella gremitissima aula formazione del comando provinciale di Brindisi.

Oltre all’affetto e alle parole di riconoscenza dei colleghi, Elia è stato omaggiato con un Crest e altri oggetti. Dulcis in fundo, buffet e consueta foto ricordo.