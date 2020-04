Virus. Altri 24 positivi oggi nella provincia di Brindisi ed un decesso

BRINDISI - Salgono a 358 i casi positivi al Covid-19 nella provincia di Brindisi. E' il risultato del bollettino odierno diramato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. In Puglia, in questa domenica di Pasqua, sono stati registrati 1510 test per l'infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 85 casi, così suddivisi: 8 nella Provincia di Bari, 36 nella Provincia Bat, 24 nella Provincia di Brindisi (visualizza il grafico interattivo), 15 nella Provincia di Foggia, 0 nella Provincia di Lecce, 3 nella Provincia di Taranto più un caso di cittadino fuori regione non attribuito ieri ma attribuito oggi.

Sono stati registrati oggi 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Taranto e 1 fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 30.973 test. Sono 277 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.989 così divisi: 921 nella Provincia di Bari, 296 nella Provincia di Bat, 358 nella Provincia di Brindisi, 739 nella Provincia di Foggia, 418 nella Provincia di Lecce, 221 nella Provincia di Taranto, 24 attribuiti a residenti fuori regione e 12 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Brindisi, situazione difficile al Focolare

Lo ha annunciato il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi: "Dopo un caso di positività è stata creata una task force per il centro con un infettivologo ed un pneumologo e disposto il controllo con tampone per tutti gli ospiti ed il personale. Molti sono risultati positivi sia tra gli ospiti che tra il personale, pur essendo la grandissima parte asintomatici. Il personale positivo è posto in quarantena sostituito da nuovo personale, mentre gli ospiti sono già da giorni isolati tra loro. Sono iniziate anche le terapie preventive con l'antimalarico che ha dato in Italia i migliori risultati. L'aumento di numeri di oggi e soprattutto quello che vedremo nei prossimi giorni è in gran parte riconducibile al Focolare che è da molti giorni completamente isolato ( gli ospiti non ricevono visite dai primi di marzo). Seguiamo la situazione con la direttrice, la direzione dell'Asl ed il presidente della Regione. Numeri più precisi ripeto tra domani e martedì".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni BrindisiReport Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BrindisiReport ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery