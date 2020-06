Brindisi. Work camp dei ragazzi 2020: aperte le iscrizioni

BRINDISI - Sono aperte le iscrizioni al "Work Camp dei Ragazzi 2020", promosso dalla cooperativa "Amani" nell'ambito delle iniziative del servizio “La Città dei Ragazzi”, dal 22 giugno al 31 luglio presso l'oratorio della parrocchia “San Giustino de Jacobis” (quartiere Bozzano). Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 fino alle 12,30, i bambini e le bambine di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, potranno trascorrere divertenti giornate e anche costruire un indimenticabile percorso di crescita personale. È il linguaggio della natura il filo conduttore delle attività in programma. I ragazzi del "Work Camp 2020", accompagnati dai professionisti dell'educazione della cooperativa "Amani", potranno arricchire il proprio bagaglio di esperienze con attività studiate ad hoc per stimolare azioni di cittadinanza attiva attraverso: laboratori originali, arte, esperimenti, giochi, musica, sport e animazione.

“La cooperativa "Amani" con il servizio "La Città dei Ragazzi", ha immaginato e progettato il camp 2020 come una straordinaria occasione per coltivare il diritto dei bambini a vivere un'estate serena e divertente ma anche dalla forte impronta formativa – ad affermarlo è Salvatore Licchello, presidente della cooperativa. Vorremmo che fosse un'esperienza indimenticabile e significativa che lasci il segno nella vita personale dei ragazzi e nel loro bagaglio di esperienze come cittadini. Agiamo inoltre nella speranza di dare una risposta a tutte quelle famiglie che chiedono supporto non solo per l'organizzazione del tempo ma anche per offrire ai propri figli attività di qualità”. Il work camp 2020 pone i giovani partecipanti nelle vesti di protagonisti al centro delle azioni di volontariato, della vita di comunità e della cooperazione sociale al servizio della città. Le attività in programma, da semplici giochi, diventano occasioni uniche per riscoprire il piacere della socializzazione ma soprattutto per immaginare, progettare e realizzare idee a misura di bambini e bambine.

Tutte le attività sono proposte nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid (sono state seguite le linee guida emanate dal governo e le successive del presidente della Regione Puglia). La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono aperte secondo i seguenti orari: da martedì 16 a venerdì 19 giugno 2020, dalle ore 17 alle ore 19, presso l'oratorio della parrocchia “San Giustino dei Jacobis” (quartiere Bozzano).